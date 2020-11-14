Штаб миротворцев: «Стороны соблюдают режим прекращения огня»

Российские миротворцы развернули 25 наблюдательных постов в Нагорном Карабахе для контроля над соблюдением режима прекращения огня. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Семь временных постов выставлено в Лачинском коридоре между Карабахом и Арменией, еще девять — в южной зоне ответственности, девять — в северной. В Ханкенди завершено развертывание командного пункта для управления российскими миротворческими силами.

В ведомстве отметили, что стороны соблюдают режим прекращения огня, идет обмен телами погибших.