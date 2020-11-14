Азербайджанские войска наступали на Шушу с южного направления подробности уникальной спецоперации
Кульминацией 44-дневной победной войны за освобождение оккупированных азербайджанских земель стала, безусловно, операция по освобождению Шуши. За месяц Азербайджанской армии удалось совершить, казалось бы, невозможное - прорваться в самое сердце Карабаха и оказаться на подступах к городу-крепости Шуша.
Уже сегодня, всего через несколько дней после победы Азербайджана, военные эксперты из разных стран мира утверждают, что шушинскую операцию можно считать исключительной и что она должна войти в учебники по тактике военного дела. А армянские военачальники и политики признаются, что именно падение Шуши побудило Армению принять фактическую капитуляцию и согласиться с выдвинутыми Азербайджаном условиями.
Haqqin.az представилась возможность узнать некоторые детали этой сложнейшей, выверенной азербайджанскими военачальниками до мелочей и осуществленной передовыми армейскими подразделениями боевой операции.
Предгорье Карабахского хребта, где на высоте почти 1400 метров расположена Шуша, представляет собой труднодоступный даже для простых путешественников рельеф. В военном же отношении город, с трех сторон окруженный отвесными скалами, является практически неприступной крепостью.
Сложность ситуации для Азербайджанской армии значительно усугублялась и расположением войск противника, контролировавшего подступы к Шуше с севера (Ханкенди), с востока (Ходжавенд) и с запада (Лачин). А на южное направление, откуда наступали азербайджанские подразделения, военное руководство Армении перебросило свои элитные, самые боеспособные войсковые части.
При этом, хотя противник и сконцентрировал внимание на обороне с направления Ханкенди и Дашалты, местом сосредоточения основных его сил был центр города. Шушу обороняли тысячи вооружённых армянских солдат с десятками единиц артиллерии и бронетехники.
Причина столь мощной обороны города объясняется его исключительной стратегической важностью - господство над Шушой обеспечивает контроль над всей нагорной частью Карабаха. И армянские генералы это хорошо осознавали.
Когда стало ясно, что Вооруженные силы Азербайджана неуклонно продвигаются к Шуше, ведущие военные эксперты мира в один голос принялись озвучивать неблагоприятный для попытки взятия города прогноз. Заявляли, что даже при максимальных усилиях город удастся освободить в лучшем случае за 2-3 месяца. Некоторые же вообще полагали, что битва за Шушу затянется до весны-лета следующего года.
Невзирая на столь скептические предсказания, с 5 ноября Азербайджанская армия стала наносить артиллерийские удары по армянским позициям непосредственно в городе, что позволило нашему легковооруженному спецназу просочиться в Шушу.
Для армянских военных стало полной неожиданностью и то, что специально обученные для боев в таких условиях азербайджанские солдаты, как альпинисты, штурмовали отвесные скалы и оказывались в городе. На улицах Шуши начались ожесточенные бои с близкого расстояния, практически врукопашную.
Стремительным натиском сломив сопротивление армянских сил, проявляя беспримерное мужество, 7 ноября азербайджанские солдаты установили полный контроль над Шушой.
Армянская армия, отступая из города, понесла невосполнимые потери. Предпринятые противником попытки отбить и вернуть город закончились еще большим разгромом и потерями. К этому времени в Шушу подоспели новые боевые подразделения нашей армии, отбившие несколько контратак армян и закрепившие первоначальный успех.
Освобождение Шуши угрожало для противника окружением других частей и подразделений, которые оказывали локальное сопротивление. Именно угроза полного разгрома своих вооруженных сил побудила руководство Армении принять условия Азербайджана и согласиться на деоккупацию оставшихся районов.
В Армении до сих пор не разглашают данные о потерях, понесенных в Шуше. Однако, судя по просочившимся в интернет видеокадрам, в боях за эту цитадель были уничтожены сотни армянских солдат, а также десятки единиц боевой техники. Азербайджанской армии к тому же удалось захватить огромное количество боевых трофеев.
Политики в Ереване оказались правы: битва за Шушу предопределила исход всей карабахской войны. Профессионально подготовленная, оснащенная новейшими видами вооружения Азербайджанская армия, беспримерный героизм ее солдат не только освободили родную землю, но и дотла разрушили миф о непобедимости армянского войска.