Кульминацией 44-дневной победной войны за освобождение оккупированных азербайджанских земель стала, безусловно, операция по освобождению Шуши. За месяц Азербайджанской армии удалось совершить, казалось бы, невозможное - прорваться в самое сердце Карабах а и оказаться на подступах к городу-крепости Шуша.

Уже сегодня, всего через несколько дней после победы Азербайджана, военные эксперты из разных стран мира утверждают, что шушинскую операцию можно считать исключительной и что она должна войти в учебники по тактике военного дела. А армянские военачальники и политики признаются, что именно падение Шуши побудило Армению принять фактическую капитуляцию и согласиться с выдвинутыми Азербайджаном условиями.

Haqqin.az представилась возможность узнать некоторые детали этой сложнейшей, выверенной азербайджанскими военачальниками до мелочей и осуществленной передовыми армейскими подразделениями боевой операции.

Предгорье Карабахского хребта, где на высоте почти 1400 метров расположена Шуша, представляет собой труднодоступный даже для простых путешественников рельеф. В военном же отношении город, с трех сторон окруженный отвесными скалами, является практически неприступной крепостью.

Сложность ситуации для Азербайджанской армии значительно усугублялась и расположением войск противника, контролировавшего подступы к Шуше с севера (Ханкенди), с востока (Ходжавенд) и с запада (Лачин). А на южное направление, откуда наступали азербайджанские подразделения, военное руководство Армении перебросило свои элитные, самые боеспособные войсковые части.

При этом, хотя противник и сконцентрировал внимание на обороне с направления Ханкенди и Дашалты, местом сосредоточения основных его сил был центр города. Шушу обороняли тысячи вооружённых армянских солдат с десятками единиц артиллерии и бронетехники.