Сегодня 15 ноября в городе Сан Пауло, где проживает основная масса 100 тысячного армянского населения Бразилии, в одной из церквей, по инициативе друзей Азербайджана в Бразилии была проведена церковная месса в память азербайджанских воинов, павших в войне за освобождение оккупированных территорий Азербайджана. Об этом haqqin.az сообщили в посольстве Азербайджана в Бразилии.

Согласно информации, капелланом церкви было зачитано обращение инициаторов мероприятия с информацией о героической борьбе азербайджанских военных в войне за суверенитет своей страны. В знак благодарности устроителям данного мероприятия за эту инициативу Посольство Азербайджанской Республики в Бразилии оправило поминальный венок в церковь.