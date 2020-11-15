Дмитрий Рой, автор haqqin.az 15 ноября 2020, 22:39

Российский журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с рядом вопросов касательно войны в Карабахе и позиции России, попросив ответить на них честно. Сразу скажу, что Роман Бабаян – из тех редких фигур в российском медиапространстве, которые не вызывают отвращения и брезгливости. Не гопник Шейнин, не упертая и ограниченная Скабеева. И уж, разумеется, совсем не экзотика и зоология как «Камшотыч» Габрелянов и Марго «иди долма готовь» Симоньян с Тиграном «Пилорамой» Кеосаяном. Но, перефразируя классика, армянский вопрос и его испортил. Долгое время человек старался позиционировать себя объективным и беспристрастным наблюдателем, подчеркнуто дистанцировался от мутных гешефтов проармянского лобби в Москве – но все ж таки сорвался.

В эфире телеканала НТВ Бабаян обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с рядом вопросов касательно войны в Карабахе и позиции России, попросив ответить на них честно. В частности, на следующее: - Это правда, что РФ начиная практически с первого дня этой войны предлагала вам различные урегулирования и очень хорошие модели урегулирования – не те, которые сейчас, а очень хорошие? И вы каждый раз выслушивали внимательно эти предложения и отказывались. Вы просто отказывались. - Правда ли, что буквально с первых секунд этого противостояния, с первых дней этой войны вам предлагалась помощь, и вам эта помощь моментально оказывалась, причем оказывалась в огромных размерах? - Это правда, что на армянских военных аэродромах, и не только военных аэродромах, десятками садились российские военно-транспортные самолеты? - Это правда, что вы получили те системы вооружений, которые вы просили? Лично вы просили, и вы их получали. Что уж греха таить, здесь, в редакции haqqin.az, мы бы тоже хотели получить честные ответы на эти вопросы из первых уст. Мы-то правдивые ответы на них знаем в деталях, с конкретными фамилиями, датами, номерами рейсов и номенклатурой грузов, но все же хотели бы подтверждения от Никола Пашиняна. Правда, с несколько иными целями, чем у Бабаяна – и вот на этом стоит остановиться подробнее, поскольку к информационному наезду на Соросенка тут же подключилась главред RT и МИА «Россия сегодня» Марго «Иди долма готовь» Симоньян. Многозначительно намекнувшая, что у нее тоже есть различные источники, и задавшая еще один крайне неприятный вопрос Пашиняну: «Правда ли, что все это время вы, господин Пашинян, советовались, бесконечно переговаривались со своими друзьями даже не самого высокого, ну разного уровня, в США, и именно поэтому вы медлили и именно поэтому вы не принимали те решения, которые единственные можно было принять и которые предлагала Россия для того, чтобы все это остановить? Правда ли, что вот эти переговоры и переговорщики ваши, ваша медлительность, ваша неопределенность и ваша попытка усидеть на двух стульях и привели к тому, к чему привели?»

Цель этого наезда двух ведущих игроков «российского» - а кавычки тут как никогда уместны – медиапространства очевидна: подвести Никола-соросенка, и без того уже ощипанного до состояния битой утки, там только пух остался, да и то клочками, под статью об отказе от помощи России, что якобы и является главной причиной сокрушительного поражения Армении. И – сделать его единственным виноватым в постигшей родной Бабаяну и Симоньян катастрофе. Из чего автоматически последуют выводы о том, что, во-первых, Россия никого не бросала (это уже чисто политический заказ, сбить волну антирусских настроений и негатива в адрес Москвы у соплеменников Симоньян и Бабаяна). А, во-вторых, во всем виновен только юродивый Никол-соросенок, политические элиты Армении и местная общественность – «красавчики», все делали правильно, им только с премьером не повезло. Это вам не истерящий в коньячном угаре орангутанг Камшотыч с его верным Сёмой «Тузиком» Пеговым, не туповатенький Тема «Десантура» Шейнин – здесь работают два аса манипуляции и пропаганды, которые в прямом, что называется, эфире нагло и на глазах у всех берутся переписывать историю свежего еще конфликта, пахнущую кровью и дымом пожарищ, которые устраивают армяне, покидая оккупированные территории.