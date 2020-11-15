В Израиле особое внимание уделяют тому факту, что исход военной кампании был решен в пользу Баку за счет грамотного и эффективного использования высокоточного оружия. В качестве примера приводятся боевые контакты между армянской бронетанковой техникой и бесплотниками турецкого и израильского производства, используемыми армией Азербайджана.

В Армии обороны Израиля внимательно изучают опыт войны в Нагорном Карабах е, экстраполируя его на возможные боестолкновения Израиля с различными противниками. Об этом говорится в статье Эхуда Яари, обозревателя службы новостей 12 канала израильского телевидения.

В статье отмечается высокая эффективность действий израильских беспилотников-камикадзе, поставленных Баку. Они подавили батареи С-300 и системы залпового огня «Град».

Очень важен с точки зрения возможного конфликта Израиля и Сирии тот факт, что азербайджанские беспилотники действовали в глуби территории противника, используя малые высоты и гористую местность. Эти два фактора сделали дроны фактически неуязвимыми.

Войска Армении пытались засечь дроны с помощью радаров, но эти попытки только усугубляли ситуацию, так как беспилотники перехватывали сигналы и затем уничтожали батареи противника.

В статье отмечается, что Баку в ходе конфликта потерял 24 дрона.

Новая фаза боевого столкновения в Нагорном Карабахе стала, по сути, демонстрацией современной войны. Самым ярким тому доказательством служит следующее обстоятельство: стороны практически не использовали ВВС.

Военный конфликт в Нагорном Карабахе переверстывает прежние методички по ведению боевых действий. Преимущество получает та сторона, которая обладает недорогим маневренным и высокоточным оружием. Меняется и формат войны, связанный с использованием пехоты: так как удары стали наноситься с далекого от линии фронта расстояния или с воздуха, резко вырастает уровень живучести пехотинцев, появляется возможность избегать потерь в живой силе.