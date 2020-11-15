Из Евлаха пойдут поезда в Ханкенди
Азербайджанские железные дороги обсуждают строительство новой ветки железной дороги в Ханкенди, Ходжалы и Агдам – ветки Евлах-Ханкенди.
Как сообщил haqqin.az в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские железные дороги», протяженность новой линии составит 104 километра.
Она будет состоять из станций Евлах (конечная) – Барда (расстояние между станциями - 32 километра) - Кёчарли (12 километров) - Тязякенд (7 километров) - Агдам (26 километров) – Аскеран (14 километров) - Ходжалы (8 километров) – Ханкенди (5 километров, конечная).