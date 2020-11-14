«Просмотрел с десяток видео с передовой сегодня. Парни, вы правы. Жду вас в Ереване. Для окончательного решения вопросов с теми, кто воет под забором. Горжусь вами». Эту запись несколько минут назад на своей странице в фейсбуке оставил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Армянские оппозиционные обозреватели высказали убежденность, что потерпев крах в борьбе со своими политическими противниками в судебных инстанциях, глава армянского правительства призвал в Ереван верные себе войсковые части. Отметим, что ранее суды Армении отменили решения следственных органов о привлечении к уголовной ответственности лидеров оппозиции.

По оценке армянской оппозиции это первый шаг к гражданской войне. Поскольку глава правительства угрожает недовольному народу и оппозиции вмешательством армии в политические процессы.