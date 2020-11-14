Не существует большей лжи, чем значение «задний ум армянина», иначе армянский народ после трагедии в 1915 году и потери исторической родины не пережил бы новых трагедий. Об этом говорится в заявлении первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, передает ilur.am.

Достаточно проследить за тем, какие публичные выступления звучат и в Армении, и в диаспоре. И сторонники Никола, и их оппоненты даже после этой напасти не отказываются от своего тезиса «ни пяди земли», еще раз доказывая, что «задний ум армянина» - неизлечимая болезнь.

Наше поколение стало свидетелем ряда примеров проявления этого феномена у созревших народов. Я говорил об этом еще в одном из своих выступлений в 2007 году. Во избежание повторения считаю следующую цитату достаточной:

«Многие народы и государства столкнулись с национальной катастрофой в разных обстоятельствах и по разным причинам. Армяне и евреи подверглись геноциду. После сокрушительного поражения Германия и Япония были полностью уничтожены. Османская Турция, Великобритания и Россия потеряли свои могущественные империи. Каждый из них считает свою трагедию уникальной. Однако почти все народы и государства, пережившие общенациональную трагедию, сделали эту трагедию не фактором отчаяния, а фактором укрепления. Они нашли в себе силы не только избавиться от исторических комплексов, но и возродиться и войти в число самых процветающих стран мира. Что мешает нам следовать примеру этих народов вместо того, чтобы постоянно горевать, жаловаться на мир и просить справедливости? Пока мы не преодолеем психологию жертвы, пока не избавимся от комплексов прошлого, пока не заглянем в будущее, мы не сможем стать современным и жизнеспособным народом. Единственный способ преодолеть эту психологию - развивать и укреплять Армению, страну, которая сегодня находится в руках гиен».