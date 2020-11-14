Омбудсмен Армении: “Пашинян провоцирует гражданскую войну”

Омбудсмен Армении Арман Татоян осудил заявление премьер-министра Никола Пашиняна, призвавшего некоторое время назад преданные себе войсковые части в Ереван. Напомним, что в своем обращении к армии Пашинян заявил: “Надо окончательно решить вопрос скулящих под забором”. Глава правительства под “скулящими под забором” подразумевал оппозицию и недовольный армянский народ.

По мнению А.Татояна, заявление Н.Пашиняна может спровоцировать в Армении гражданскую войну, сообщает haqqin.az.