Соратники Пашиняна покидают тонущий корабль. Еще две фамилии: Сисерьян и Абраамян

Руководитель аппарата вице-премьер-министра Армении Тиграна Авиняна Варак Серж Сисерьян опубликовал на своей странице запись, где признался, что покидает свой пост и выходит из партии "Гражданский договор" после записи Пашиняна, сообщают армянские СМИ.

Сисерьян 6 дней назад опубликовал снимок премьер-министра с подписью "Буду рядом с тобой до конца".

Член фракции "Мой шаг" Гаяне Абраамян, которая еще до войны объявила о сложении мандата, но потом решила поехать в Карабах будучи депутатом, заявила, что отказывается от кресла в парламенте.