«Если из носа какого-либо оппозиционера, какого-либо судьи, кого-либо пойдет кровь, то полную ответственность за это несут Никол Пашинян и другие лица в его политической команде», - заявил известный правозащитник Рубен Меликян.

Как сообщает haqqin.az, по словам Р.Меликяна, в последнем заявлении Н.Пашиняна, призвавшего армию из Карабаха в Ереван, содержится основани для возбуждения уголовного дела по 3-й части 222 статьи (бандитизм) Уголовного кодекса РА.