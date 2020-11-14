Корабль Пашиняна покинула и депутат Тагуи Товмасян

Утром подам заявление о выходе из фракции блока «Мой шаг». Об этом на своей странице в Facebook написала депутат Национального собрания Армении Тагуи Товмасян.

«Наша политическая команда совершает ошибку за ошибкой. Вместо того, чтобы осознать их, исправить ситуацию путем диалога, попытаться стабилизировать напряженность в стране, мы, наоборот, осуществляем шаги, которые подрывают основы государства. Об остальном скажу с трибуны парламента», - написала депутат.