Посол США поддержала обвинения против армянской оппозиции

Посол США в Армении Линн Трейси провела встречу с главой правящей парламентской фракции «Мой шаг» Лилит Макунц.

Об этом сообщает Твиттер-страница посольства США. На встрече посол США выразила недвусмысленную поддержку правительству Н.Пашиняна, косвенно подтвердив обвинения выдвинутые в отношении лидеров оппозиции. «Политическому насилию и террору не место в демократическом обществе», - сказала посол.

Напомним, что лидеры армянской оппозиции, в частности лидер "Родины" Артур Ванецян обвиняются в подготовке покушения на жизнь премьер-министра Никола Пашиняна.