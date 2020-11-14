Российских миротворцев доставили на 20 самолетах ВКС

Еще 18 военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил России с миротворцами на борту приземлились на аэродромы Еревана. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"Очередные 18 самолетов Ил-76 и два самолета Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с техникой и личным составом 15 миротворческой бригады, направленным в Армению для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта, совершили посадку на аэродромах Еревана. Российские военнослужащие произвели разгрузку материальных средств, вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве добавили, что в течение суток самолетами ВКС России в Армению было доставлено 58 единиц техники: бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости, автоцистерны, экскаваторы, и другая техника материально-технического обеспечения.