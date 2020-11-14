Араик Арутюнян: тела сотен убитых армянских солдат находятся на поле боя

Тела 150 армянских военных вывезены с территории близ освобожденного от армянской оккупации армией Азербайджана города Шуша. Об этом сообщил в своем Facebook глава карабахских сепаратистов Араик Арутюнян, передает Sputnik Армения

"...Мы... понесли большие человеческие и территориальные потери, о чем в очередной раз свидетельствуют вывезенные в эти дни с подступов к Шуши тела 150 армянских военнослужащих", - написал он.

По словам Арутюняна, еще сотни тел находятся на поле боя, что создает неопределенность для родных погибших и всего армянского народа.