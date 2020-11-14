МЧС Азербайджана создает свои структуры на освобожденных территориях

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики продолжает организацию местных структур на наших освобожденных от оккупации территориях.

Так, Государственная служба пожарной охраны МЧС с противопожарными частями ГСПО в городе Шуша, Джебраильском, Зангеланском и Губадлинском районах приступила к работе соответственно в городах Шуша, Джебраил, Зангелан и Губадлы. Для обеспечения высокого уровня обслуживания все части укомплектованы соответствующими техникой и оборудованием.

Напомним, что ранее местные структуры Государственной службы пожарной охраны начали действовать в городе Физули и поселке Гадрут Ходжавендского района.