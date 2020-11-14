Представители Mazda, Honda, Subaru, Mitsubishi и Toyota почтили память шехидов
Официальные представители дистрибьютора Mazda, Honda, Mitsubishi, Subaru и Toyota (Rotary Motors, Diamond Motors, Subaru Azerbaijan, Toyota Absheron Center) поздравляют всех граждан Азербайджана с победой и выражают бесконечную благодарность ее героям.
«В войне за освобождение Карабаха мы старались поддерживать нашу армию как морально, так и материально. Мы были рядом с семьями сотрудников нашей компании, влившихся в ряды нашей победоносной армии.
В эти знаменательные дни мы посетили могилы шехидов, чтобы почтить память героев, освободивших наши земли. Они ценой своей жизни вернули наши земли. В знак глубокого уважения были возложены цветы на могилу общенационального лидера Азербайджанской Республики - Гейдара Алиева.
И впредь в самые тяжелые времена и в самые счастливые дни мы готовы оказывать поддержку нашей стране».