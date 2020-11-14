Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью ряду местных СМИ заявил о невозможности изменения пунктов трехстороннего соглашения с президентами России и Азербайджана по Карабаху.

«Изменение пунктов будет означать изменение военной ситуации. Сегодня это нереально», - сказал он.

Пашинян отметил, что необходимо провести переговоры, в документе есть положения, которые требуют комментариев.

Премьер-министр Армении отметил, что можно было избежать войны, но для этого Армения должна была передать Азербайджану 7 районов и город Шушу.

Пашинян также опроверг заявления Маргариты Симоньян о том, что перед тем как принять решение по прекращению боевых действий он консультировался с американцами.

«Это глупость. Я за это время 5 раз говорил с американской стороной и обсуждал их усилия по установлению перемирия. Я с ними не обсуждал процесс по установлению мира усилиями России», - заявил он.

Премьер-министр также заявил о нескольких сотнях пропавших без вести армянских военнослужащих.

«Точную цифру сейчас не назову, но несколько сотен пропавших без вести. Надеемся, что найдем часть живыми», - сказал Пашинян.

Пашинян сообщил, что число погибших в Нагорном Карабахе с армянской стороны составляет около 2 400.

* * *

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает себя главным ответственным за сложившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе, когда в результате военных действий контроль над территориями переходит Азербайджану. Об этом он заявил в ходе онлайн пресс-конференции.

"Конечно, я понимаю, что главным ответственным за данную ситуацию являюсь я", - отметил он.