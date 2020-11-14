Пашинян в унисон с Алиевым: "Главный ответственный за войну - это я" обновлено 11:27
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью ряду местных СМИ заявил о невозможности изменения пунктов трехстороннего соглашения с президентами России и Азербайджана по Карабаху.
«Изменение пунктов будет означать изменение военной ситуации. Сегодня это нереально», - сказал он.
Пашинян отметил, что необходимо провести переговоры, в документе есть положения, которые требуют комментариев.
Премьер-министр Армении отметил, что можно было избежать войны, но для этого Армения должна была передать Азербайджану 7 районов и город Шушу.
Пашинян также опроверг заявления Маргариты Симоньян о том, что перед тем как принять решение по прекращению боевых действий он консультировался с американцами.
«Это глупость. Я за это время 5 раз говорил с американской стороной и обсуждал их усилия по установлению перемирия. Я с ними не обсуждал процесс по установлению мира усилиями России», - заявил он.
Премьер-министр также заявил о нескольких сотнях пропавших без вести армянских военнослужащих.
«Точную цифру сейчас не назову, но несколько сотен пропавших без вести. Надеемся, что найдем часть живыми», - сказал Пашинян.
Пашинян сообщил, что число погибших в Нагорном Карабахе с армянской стороны составляет около 2 400.
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает себя главным ответственным за сложившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе, когда в результате военных действий контроль над территориями переходит Азербайджану. Об этом он заявил в ходе онлайн пресс-конференции.
"Конечно, я понимаю, что главным ответственным за данную ситуацию являюсь я", - отметил он.
Напомним, что ранее в своих интервью президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что главным ответственным за войну в Нагорном Карабахе является премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Пашинян добавил, что когда он пришел к власти, в переговорном процессе по Карабаху был тупик.
«По сути, встал вопрос - территории в обмен ни на что. Мы пытались это изменить и одновременно поднять боеспособность армии», - сказал он.
Никол Пашинян во время онлайн пресс-конференции также разобрал свое скандальное ночное заявление.
Накануне премьер написал статус, в котором поражался глубокомыслием бойцов на передовой и ждал их в Ереване. "Жду вас в Ереване. Чтобы окончательно решить вопросы "скулящих под стенами", - написал Пашинян.
Пашинян пояснил, что написал, что ждет в Ереване солдат для личной встречи с ними.
"Сейчас правительство обвиняют в участии в каких-то темных схемах. Военный, который стоял на передовой, знает о ситуации в Карабахе лучше всех. Многие из них просят встречи со мной, и я жду их возвращения для этого", - сказал премьер.
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян готовит обширную пресс-конференцию в Ереване.
По информации армянских СМИ, пресс-конференция будет посвящена скандального заявлению Пашиняна, в котором он призвал вернуться в Ереван верные себе войсковые части.