The National Interest: Американская разведка проморгала конфликт в Нагорном Карабахе

Издание The National Interest рассказало, какие серьезные ошибки допустила американская разведка в Нагорном Карабахе.

По мнению журналистов издания, конфликт в Карабахе застал американские власти врасплох.

Издание также отмечает, что американская разведка не смогла предугадать ввод миротворцев из России в Карабах, поскольку полагалась исключительно на работу в рамках Минской группы ОБСЕ.

При этом издание отмечает, что детали переговоров президента России Владимира Путина с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом остаются неизвестными.

The National Interest заключает, что все эти ошибки поспособствовали ослаблению позиций США в регионе.