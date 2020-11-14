The National Interest: Американская разведка проморгала конфликт в Нагорном Карабахе
Издание The National Interest рассказало, какие серьезные ошибки допустила американская разведка в Нагорном Карабахе.
По мнению журналистов издания, конфликт в Карабахе застал американские власти врасплох.
Издание также отмечает, что американская разведка не смогла предугадать ввод миротворцев из России в Карабах, поскольку полагалась исключительно на работу в рамках Минской группы ОБСЕ.
При этом издание отмечает, что детали переговоров президента России Владимира Путина с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом остаются неизвестными.
The National Interest заключает, что все эти ошибки поспособствовали ослаблению позиций США в регионе.