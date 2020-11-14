Кургинян: Пашинян развернул полномасштабные репрессии

В Армении началось жёсткое подавление всех "несогласных с миром" — в частности, многих жителей страны арестовали в собственных домах. Однако такие меры лишь "разогреют" протестные настроения, заявил изданию «Правда» политолог Сергей Кургинян.

Рассказывая про происходящее в Армении, Кургинян отметил: все события были спланированы так, чтобы проиграть войну Азербайджану.

"Теперь это стало ещё более ясно, что он делал всё, чтобы проиграть эту войну. Подряд, все по всем направлениям. Это несколько разогрело армянское общество. Может быть, и недостаточно, но довольно серьёзно. Пашинян развернул полномасштабные репрессии… Это главный демократ. У нас что ни демократы, то тоталитарные репрессии", — высказался Кургинян.