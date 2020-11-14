Советник президента Армении призвал Пашиняна подать в отставку

Глава организации "Центр человеческого развития", советник президента на общественных началах Теван Погосян призвал нынешнее руководство Армении уйти в отставку, что послужит шагом к национальному единству. Об этом он написал на своей странице в Facebook, отметив, что "национальное предательство стало практикой".

"Если однажды вы обоснуете свое решение какими-то высшими силами, сказав, что подписанному 9-10 ноября (трехстороннее соглашение, - ред.) не было альтернативы и это было единственным выходом, то призыв армянина выступить против армянина является недвусмысленным доказательством того, что национальное предательство стало практикой. Уходите, и пусть это будет первым шагом к национальному единству", - написал Погосян.