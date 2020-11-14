Угрожают убить депутата, который критикует Пашиняна

В адрес депутата парламента Армении от партии «Мой шаг» стали поступать угрозы убийства после того, как он раскритиковал слова премьера страны Никола Пашиняна. Об этом написал на своей странице в Facebook омбудсмен Армении Арман Татоян.

«Только что ко мне обратился один из депутатов Национального собрания от правящей фракции "Мой шаг", сообщивший, что в связи с политическим заявлением с критикой премьер-министра получает угрозы, в том числе лишения жизни», — написал правозащитник, подчеркнув, что решительно осуждает подобные действия.

По его словам, полиция должна незамедлительно принять меры для обеспечения личной безопасности депутата.

Ранее Пашинян написал в Facebook, что просмотрел десятки видеоматериалов военных с передовой со словами поддержки и "ждет ребят в Ереване", чтобы "окончательно решить вопросы со скулящими под стенами". Омбудсмен Армении заявил, что считает слова премьера "крайне опасными". По его мнению, в них "по сути, звучит призыв к гражданским столкновениям" и расправе с оппонентами премьера.