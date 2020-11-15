Максим Шевченко: «Мало кто обращает внимание на ключевой момент соглашения по Карабаху»

Азербайджан стал платформой для очень сильной, серьезной и внятной кооперации между Россией и Турцией. Плюс к этому транспортный коридор, который является частью соглашения, имею в виду не Лачинский транспортный коридор, а Зангезурский между Азербайджаном и Нахчываном — это вообще ключевой момент, на который, очевидно, в силу географического невежества мало кто обратил внимание. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил известный российский политолог Максим Шевченко.

«Дело в том, что через Зангезур, эту достаточно узкую полоску Армении, в Нахчыван будет проложен сухопутный коридор, а значит Азербайджан получит прямой выход в Турцию в обход Грузии, просто по кратчайшему пути.

А вместе с ним такой же выход получит Россия, потому что Нахчыван имеет порядка 25 километров границы с Турцией, и если там будет на самом деле сухопутная трасса… Я, правда, не знаю, какой будет формат у этого коридора, будет ли формат, который был между Западным Берлином и Западной Германией, когда была прямая дорога из ФРГ проложена в Западный Берлин, вдоль нее стояли гэдээровские пограничники и колючая проволока, а по ней туда-сюда машины ездили; или это будет в кооперации с Ереваном, с ереванскими властями. Как бы будет положен конец войне и начнется нормальная экономическая интеграция Армении в общее экономическое пространство региона, откроется армяно-турецкая граница и много чего другого», - сказал он.