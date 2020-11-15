Микаэл Минасян: «Армения потеряла достоинство»
Бывший посол Армении в Ватикане, Португалии и Суверенном мальтийском ордене, зять экс-президента Сержа Саргсяна Микаэл Минасян обратился с очередным воззванием к армянскому народу.
Предлагаем вашему вниманию весь текст обращения Микаэла Минасяна, опубликованный им на своей странице в Facebook поздно вечером накануне:
«Четыре дня назад я заявил, что в нашем распоряжении 96 часов для общенациональной консолидации и создания возможности для внесения доработок в соглашение о капитуляции Карабаха. Условные четыре дня подошли к концу. Теперь же начинается новый период. Новая страна. Другая страна. Началась «Новая Армения», которой так долго грозили «революционеры», родится она в 00:00. Именно тогда, когда умерла старая Армения.
Умерла, ибо осталась бесхозной.
Более нет победы, нет достоинства, нет мечты.
Нет церквей и храмов, нет Шуши и Гадрута.
Нет 4750 бьющихся сердец. Нет Карабаха...
Никол разрушил нашу страну. Принес в жертву наших парней. Отравил наши души. Осквернил прошлое и продал будущее. Сделал нас всех врагами.
И сделал все это публично. Сделал фактически.
«Царь Пап и царица Эрато» сегодня в полночь родили свое детище – проституцией, предательством, наглостью и кровью. Сегодня родилась обещанная ими «Новая Армения».
В воображаемой ими «Новой Армении» не будет народа. Не будет общественного мнения. Не будет интеллигенции. Будут лишь стороны. В этой стране даже не будет правильного и неправильного. Все будет зависеть от одного обстоятельства: являешься ли ты подданным Новой Армении, или нет.
В «Новой Армении» нет воинов-освободителей, так как нет ни свободы, ни сражавшихся за нее воинов, ни, что самое главное, – освобожденной воином земли. Следовательно, перестаньте представляться таковыми, поскольку Никол обнулил вашу заслугу, превратил в ничто победу.
Нет суверенитета. Так как убив «старую Армению», границу которой держала неприступной собственная армия, они открыли двери трем неармянским вооруженным силам, одна из которых – ВС страны - союзника, а две другие – вражеские.
Многих вещей нет. И основы этому прокладывались последовательно уже 2,5 года. И в этом народ не виноват. Народ был обманут в 2018 году, был обманут жестоко. Он выбрал предателя и упорно не хотел отказываться от своего выбора, постоянно подтверждая его. Это тоже сложно, но понятно. Потому что народ не верил, что можно столь жестоко лгать и манипулировать. В том числе и по этой причине не хотели слушать то, что я говорил, возмущались, злились, думали, будто я преувеличиваю, субъективен или обижен.
Но вина народа началась с той секунды, когда Никол признался, что тайно подписал документ о капитуляции. Большая часть народа виновна за молчание и безразличие этих 4 дней. Нам была предоставлена четырехдневная возможность что-то исправить. И можно было сделать многое.
Публикация этого документа должна была отрезвить весь народ, пробудить от николовского гипноза, должен был заставить подняться на ноги – во имя Родины. За прошедшие три дня на Площади Свободы должны были собраться не 15 000, а 300 000 человек. В шествии должны были принять участие не 20 000, а полмиллиона человек.
В эти четыре дня церковные колокола должны были постоянно бить в набат и поднять народ на ноги, а Католикос в Армении и духовенство – в Епархиях должны были возглавить скорбящий народ.
В эти 4 дня была четкая возможность для дипломатического перелома и доказательства того, что армянский народ не уполномочил Никола сдать родину, а вместо этого уполномочивает новых людей провести переговоры и исправить. К сожалению, не получилось.
По разным причинам, не выходя на улицы, даже не присоединившись к церемонии зажжения свечей, люди, даже не осознавая, дали миру сигнал, что у Никола было подобное право.
Как мы будем доказывать миру, что армянский народ не был согласен с этим предательским сценарием?
Как мы впредь будем кричать о чести и достоинстве?
Как впредь будут наши послы говорить о нарушенных правах армянского народа на своей земле, оставленном врагу культурном наследии, если хотя бы визуально не смогут доказать, что они важны для армянского народа?
Я уверен, что вскоре оцепеневшие от боли матери, отцы с окаменевшими сердцами, стоящие на грани безумия наши невестки и братья и еще не поборовший шок армянский народ поймут, что произошло, столкнутся с жестокой реальностью и, недолго думая, начнут очищать страну от предателей, предоставив возможность исправить многое, но не в том объеме, который был возможен в течение прошедших четырех дней.
Когда через 10-15 лет ваши дети спросят, как был сдан Карабах, спокойно можете сказать: за Карабах мы сражались героически, но человек, которому мы поверили, которого избрали, обманул и предал нас. И будете правы.
Но когда ваши дети спросят: разве не было ли возможно исправить ситуацию, тогда вы должны будете опустить глаза, потому что ответ – один из этих вариантов:
– Я был офицером СНБ и задерживал достойных людей, вышедших на улицы во имя спасения Карабаха, чтобы они не мешали довести до завершения предательскую программу Никола.
– Я был полицейским, который отнимал рупор, чтобы Ишхан Сагателян из АРФД не смог рассказать народу правду.
– Я подвергал приводу в полицейский участок Мхитаряна Рубена, чтобы он не давал интервью и не говорил.
– Я стеснялся выходить на улицу, чтобы не признать того, что ошибся, отказавшись от друга во имя Никола и Анны.
– Я не пошел на церемонию зажжения свечей, чтобы меня не обвинили в поддержке Роберта Кочаряна или Сержа Саргсяна.
– Хотя я и из Карабаха, но не вышел на улицу, потому что в соцобеспечении мне запретили.
Прошу, поймите, без вас мы не сможем остановить Никола. Мы без вас не сможем спасти родину и народ.
И ничего пока не закончилось. Это соглашение – не ультиматум, переговорные возможности не исчерпаны, вплоть до завершения графика закрепленных положений и фактической реализации. И в каждом из этих этапов есть шанс что-то изменить, но это возможно лишь в том случае, если Никол и свора предателей будут отстранены от руля власти.
Более того, эта дурацкая «Новая Армения» начинается через минуту, мы начинаем ее разрушать через две минуты. Мы не заслуживаем склонившейся родины. Впредь мы должны менять все: от системы безопасности до внешней политики, от политики интеграции до экономической концепции. Мы победим так, победим без единого выстрела. Не сомневайтесь. Эта власть бездарей и предателей, единственное, что она может сделать, навлечь на нас беду. Народ должен решить: готов ли терпеть банду предателей? Народ должен дать свою оценку, выбросив сдавшего Родину на помойку истории.
Я чист перед своей совестью. Я все 2,5 года делал все, чтобы донести до вас правду, я прошел через все невзгоды и искупление. В последние дни я сделал все, чтобы попытаться спасти «неспасаемое». И буду делать это всю свою жизнь. Я буду сражаться, пока не разрушу «Новую Армению» и Родина не возродится. Где будут и народ, и общество, и память, и достоинство, и правильное, и неправильное, и элементарный инстинкт самосохранения.
Альтернатива не опускать глаза перед своими детьми завтра – подняться на ноги сегодня. Не молчите, не становитесь «сообщником» этой власти предателей. Сдающим землю и предателям нет места в Армении. Отныне тот, кто с Николом, – предатель, и доказательством этого является искаженная карта Карабаха» и униженное национальное достоинство».