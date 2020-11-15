Микаэл Минасян: «Армения потеряла достоинство»

Отдел информации 11:48

Бывший посол Армении в Ватикане, Португалии и Суверенном мальтийском ордене, зять экс-президента Сержа Саргсяна Микаэл Минасян обратился с очередным воззванием к армянскому народу. Предлагаем вашему вниманию весь текст обращения Микаэла Минасяна, опубликованный им на своей странице в Facebook поздно вечером накануне:

«Четыре дня назад я заявил, что в нашем распоряжении 96 часов для общенациональной консолидации и создания возможности для внесения доработок в соглашение о капитуляции Карабаха. Условные четыре дня подошли к концу. Теперь же начинается новый период. Новая страна. Другая страна. Началась «Новая Армения», которой так долго грозили «революционеры», родится она в 00:00. Именно тогда, когда умерла старая Армения. Умерла, ибо осталась бесхозной. Более нет победы, нет достоинства, нет мечты. Нет церквей и храмов, нет Шуши и Гадрута. Нет 4750 бьющихся сердец. Нет Карабаха... Никол разрушил нашу страну. Принес в жертву наших парней. Отравил наши души. Осквернил прошлое и продал будущее. Сделал нас всех врагами. И сделал все это публично. Сделал фактически. «Царь Пап и царица Эрато» сегодня в полночь родили свое детище – проституцией, предательством, наглостью и кровью. Сегодня родилась обещанная ими «Новая Армения». В воображаемой ими «Новой Армении» не будет народа. Не будет общественного мнения. Не будет интеллигенции. Будут лишь стороны. В этой стране даже не будет правильного и неправильного. Все будет зависеть от одного обстоятельства: являешься ли ты подданным Новой Армении, или нет. В «Новой Армении» нет воинов-освободителей, так как нет ни свободы, ни сражавшихся за нее воинов, ни, что самое главное, – освобожденной воином земли. Следовательно, перестаньте представляться таковыми, поскольку Никол обнулил вашу заслугу, превратил в ничто победу. Нет суверенитета. Так как убив «старую Армению», границу которой держала неприступной собственная армия, они открыли двери трем неармянским вооруженным силам, одна из которых – ВС страны - союзника, а две другие – вражеские. Многих вещей нет. И основы этому прокладывались последовательно уже 2,5 года. И в этом народ не виноват. Народ был обманут в 2018 году, был обманут жестоко. Он выбрал предателя и упорно не хотел отказываться от своего выбора, постоянно подтверждая его. Это тоже сложно, но понятно. Потому что народ не верил, что можно столь жестоко лгать и манипулировать. В том числе и по этой причине не хотели слушать то, что я говорил, возмущались, злились, думали, будто я преувеличиваю, субъективен или обижен. Но вина народа началась с той секунды, когда Никол признался, что тайно подписал документ о капитуляции. Большая часть народа виновна за молчание и безразличие этих 4 дней. Нам была предоставлена четырехдневная возможность что-то исправить. И можно было сделать многое. Публикация этого документа должна была отрезвить весь народ, пробудить от николовского гипноза, должен был заставить подняться на ноги – во имя Родины. За прошедшие три дня на Площади Свободы должны были собраться не 15 000, а 300 000 человек. В шествии должны были принять участие не 20 000, а полмиллиона человек.

В эти четыре дня церковные колокола должны были постоянно бить в набат и поднять народ на ноги, а Католикос в Армении и духовенство – в Епархиях должны были возглавить скорбящий народ. В эти 4 дня была четкая возможность для дипломатического перелома и доказательства того, что армянский народ не уполномочил Никола сдать родину, а вместо этого уполномочивает новых людей провести переговоры и исправить. К сожалению, не получилось. По разным причинам, не выходя на улицы, даже не присоединившись к церемонии зажжения свечей, люди, даже не осознавая, дали миру сигнал, что у Никола было подобное право. Как мы будем доказывать миру, что армянский народ не был согласен с этим предательским сценарием? Как мы впредь будем кричать о чести и достоинстве? Как впредь будут наши послы говорить о нарушенных правах армянского народа на своей земле, оставленном врагу культурном наследии, если хотя бы визуально не смогут доказать, что они важны для армянского народа? Я уверен, что вскоре оцепеневшие от боли матери, отцы с окаменевшими сердцами, стоящие на грани безумия наши невестки и братья и еще не поборовший шок армянский народ поймут, что произошло, столкнутся с жестокой реальностью и, недолго думая, начнут очищать страну от предателей, предоставив возможность исправить многое, но не в том объеме, который был возможен в течение прошедших четырех дней. Когда через 10-15 лет ваши дети спросят, как был сдан Карабах, спокойно можете сказать: за Карабах мы сражались героически, но человек, которому мы поверили, которого избрали, обманул и предал нас. И будете правы. Но когда ваши дети спросят: разве не было ли возможно исправить ситуацию, тогда вы должны будете опустить глаза, потому что ответ – один из этих вариантов: – Я был офицером СНБ и задерживал достойных людей, вышедших на улицы во имя спасения Карабаха, чтобы они не мешали довести до завершения предательскую программу Никола. – Я был полицейским, который отнимал рупор, чтобы Ишхан Сагателян из АРФД не смог рассказать народу правду. – Я подвергал приводу в полицейский участок Мхитаряна Рубена, чтобы он не давал интервью и не говорил. – Я стеснялся выходить на улицу, чтобы не признать того, что ошибся, отказавшись от друга во имя Никола и Анны. – Я не пошел на церемонию зажжения свечей, чтобы меня не обвинили в поддержке Роберта Кочаряна или Сержа Саргсяна. – Хотя я и из Карабаха, но не вышел на улицу, потому что в соцобеспечении мне запретили.