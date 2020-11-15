Пашинян заявил, что в отставку не собирается

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не собирается подавать в отставку.

"В моей повестке лишь один вопрос - обеспечение стабильности в стране. Другого вопроса в моей повестке нет", - сказал Пашинян в интервью местным СМИ в режиме онлайн, отвечая на вопрос о возможности отставки, передает Интерфакс.

Напомним, в ночь на 10 ноября, после того как премьер Армении совместно с президентами Азербайджана и России подписал трехстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Карабах, в Ереване начались беспорядки и протесты. Протестующие требовали отставки Пашиняна.