В США назвали причину победы Азербайджана в Карабахе

Война в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном дает возможность увидеть, как может выглядеть конфликт будущего, пишет в Breaking Defense генерал-лейтенант в отставке Томас Шпер, глава Центра национальной обороны американского стратегического исследовательского института Heritage Foundation, пишет Лента.ру.

По словам Шпера, причиной победы Баку в этом конфликте стало использование азербайджанской стороной высокотехнологичного оружия в сочетании с системами, позволяющими оперативно принять решение о нанесении удара: «Вооруженные беспилотники были особенно эффективны в уничтожении десятков бронированных платформ, особенно в случае с Арменией, подчеркивая чрезвычайную смертоносность и скорость современной войны, а также необходимость исключать задержки в реагировании из цепочек убийств».