Суд освободил еще одного противника Пашиняна

Суд общей юрисдикции Еревана не стал арестовывать бывшего депутата от Республиканской партии Армении Ваграма Багдасаряна и освободил его. Об этом сообщил корреспонденту Sputnik Армения его адвокат Ваагн Гаспарян.

"Суд рассматривал два ходатайства – о признании неправомерным решение о задержании и об отклонении ходатайства обвиняющей стороны о задержании Багдасаряна. Первое ходатайство было удовлетворено, второе отклонено", – сказал он.

Ваграм Багдасарян был задержан после митингов оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Экс-депутата обвиняют в подготовке покушения на премьера Армении. В доме Багдасаряна провели обыск, в ходе которого было обнаружено оружие, подаренное Багдасаряну на день рождения.