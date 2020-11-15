Спецслужбы Армении обнародовали свои потери в Карабахе

В ходе боевых действий в Карабахе погибли 46 военнослужащих погранвойск Службы нацбезопасности Армении, 191 получил ранения, двое пропали без вести. Об этом сообщила пресс-служба СНБ, пишут армянские СМИ.



Отметим, что, по данным Минздрава Армении, в ходе боевых действий в Карабахе погибли 2 317 человек. В свою очередь премьер-министр Никол Пашинян заявил сегодня, что число погибших в Нагорном Карабахе с армянской стороны составляет около 2 400.

