Тигран Абрамян – Пашиняну: «Ты конченый человек»
Учредитель и глава армянского аналитического центра «Точка опоры» Тигран Абрамян прокомментировал заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, озвученные им сегодня на онлайн-пресс-конференции.
«Никол, послушал твои разъяснения касательно вчерашней твоей записи. Конечно, жалости ты не достоин, но и положение у тебя незавидное: ты конченый человек. В словарях я пока не могу отыскать удобного слова, характеристики, чтобы дать оценку тебе, твоим поступкам и описать то, что ты совершил против нашего народа. Твоя политическая команда несет равноценную ответственность за подписанное тобой и за совершенные тобой преступления. У кого было достоинство – вышли, остались только свои. Не сойдет вам с рук», - цитируют армянские СМИ заявление Абрамяна, опубликованное им в Facebook.