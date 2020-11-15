Оппозиция: «Повестка встречи с Пашиняном может быть одна – его отставка»

Никол Пашинян предложил провести встречу с парламентскими силами. Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат от партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян.

«По меньшей мере удивительно, что Никол Пашинян лишь сегодня, после подписания документа о капитуляции и сдачи Арцаха, вспомнил о политических силах страны.

В этот период партии «Процветающая Армения» и «Светлая Армения» неоднократно публично официально обращались к Николу Пашиняну с предложением как можно скорее организовать встречу с политическими силами, что, возможно, дало бы возможность смягчить катастрофу, сократить число погибших и территориальные потери. Никол Пашинян все наши публичные призывы и адресованное ему предложение о встрече отклонил.

Фракция «Процветающая Армения» заявляет: встреча с Николом Пашиняном может состояться лишь с одной повесткой – его отставки без потрясений», - написала Наира Зограбян.