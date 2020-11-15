Максим Шевченко: «Пашинян так легко не уйдет и будет во всем обвинять Москву»

Известный российский журналист и политолог Максим Шевченко считает достигнутые договоренности по Карабаху выдающимся достижением.

«Без участия Запада, который впервые вышвырнут из какого-то проблемного региона на постсоветском пространстве, из конфликтной ситуации, в которой Запад просто сидел 30 лет, во-первых, а) достигнуто соглашение, б) налаживаются российско-турецкие партнерские, стратегические и союзнические отношение, в) всё это обещает очень интересные перспективы, в том числе перспективы, конечно, разворачивания конфронтации», - заявил Шевченко в эфире радиостанции «Эхо Москва».

Максим Шевченко уверен, что Никол Пашинян так легко не подаст в отставку.

«Я не думаю, что Пашинян так легко уйдет от власти в Ереване. Как я и предполагал некоторое время назад, Пашинян будет обвинять Москву во всем, что Москва предала, ОДКБ предал армянский народ. И, в общем, так как он сумел поменять за два года все силовые структуры, они все подчиняются ему, а в Ереване находится самая большая резидентура, самое большое американское посольство на Кавказе, в регионе, оно находится именно в Ереване. И поэтому, я думаю, они так просто Пашиняна не отдадут. Плюс к этому в соседней Грузии происходят очень интересные, важные события…» - сказал он.