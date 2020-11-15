Илья Полонский: «Пашиняна ожидает судьба Саакашвили»

«Пришедший в свое время к власти на волне протестных выступлений премьер-министр Армении Никол Пашинян вцепился в кресло похлеще иных «авторитарных диктаторов» и совсем не хочет его покидать даже в той ситуации, когда очевидно: в историю страны и армянского народа он вошел как человек, при котором была потеряна половина Карабах а. Этого армяне Пашиняну не простят, но похоже, что вчерашний оппозиционер не сильно переживает по поводу народного негодования. Для Пашиняна куда важнее теперь сохранить власть, а это может быть проблематично: и Запад не помог, и Россия к человеку Джорджа Сороса относится без доверия.

Сдача Карабах а стала полным политическим провалом армянского премьера Никола Пашиняна. Но, как показывают события в Ереване, даже после такого поражения Пашинян не собирается уходить с поста главы правительства, пишет Илья Полонский в своей статье на портале «Военное обозрение».

Тем не менее, остаться на посту премьера у Пашиняна шансы есть, если мы говорим о краткосрочной перспективе. В будущем его, скорее всего, ожидает судьба другого известного закавказского либерального революционера – Михаила Саакашвили, но пока Никол Пашинян еще держится во главе правительства. В свое время, чтобы обезопасить себя от риска переворота, Пашинян отправил в отставку большое количество высокопоставленных военных и офицеров Службы национальной безопасности. Их он заменил своими сторонниками. Но сейчас вопросы к Пашиняну появились и у тех, кто прежде его поддерживал.

Понимая свой реальный уровень поддержки, Пашинян перешел к неприкрытым угрозам: так, он написал на своей странице в Facebook, что ждет в Ереване «ребят с передовой», которые должны разобраться со «скулящими под стенами». Так он назвал своих оппонентов. Не исключено, что если беспорядки продолжатся, Пашинян действительно будет готов применить насилие и перейти к расправам над своими политическими противниками. Маски сброшены – как оказалось, никакой демократией в данном случае и не пахнет, и Пашинян готов держаться за власть не слабее, чем белорусский президент Александр Лукашенко. Но вот обвинений в адрес армянского лидера со стороны «озабоченной мировой общественности» пока не слышно.

Если Пашиняну удастся на какой-то период удержать власть, Армению ждут и далее большие потрясения. Во-первых, страна будет жить с ощущением поражения в Карабахе, из занятой азербайджанцами части которого уже уехали почти все жители, многие даже выкопали останки своих покойных предков, опасаясь осквернения могил. И эти люди точно не будут прощать Пашиняну поражение.

Во-вторых, Пашиняну придется идти на уступки и далее, и не раз. Позиции Азербайджана значительно укрепились, он получил коридор в Нахчыван, пусть и контролируемый российскими пограничниками. Через определенное время Азербайджан может потребовать новые районы Карабаха.

В-третьих, учитывая, что Пашинян в попытках удержать власть будет и далее отправлять в отставку всех неугодных, он значительно ослабит и систему государственного управления, и командование вооруженными силами. То есть, Армения будет слабеть и далее. Никакими ресурсами для исправления ситуации и реванша Пашинян не обладает и обладать не будет.