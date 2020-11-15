У здания Министерства обороны Армении сложилась напряженная ситуация: там проходит акция родителей солдат, пропавших без вести в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает телеграм-канал Sputnik Армения.

Отмечается, что родители со слезами на глазах просят координаты, где могли бы быть их дети, - они готовы поехать за ними сами. Вход в здание перекрыт полицейским кордоном.

Многие участники митинга рассказали Sputnik Армения о том, что Минобороны не дает информации о местонахождении и состоянии их родных.