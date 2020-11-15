Пашинян пригрозил соратникам: предатели будут наказаны армянские СМИ
На фоне обострения внутриполитической ситуации в парламенте Армении проходит встреча премьер-министра Никола Пашиняна с депутатами правящей фракции «Мой шаг», сообщают армянские СМИ.
Согласно информации, Никол Пашинян выразил готовность ответить на все вопросы депутатов.
Lragir.am пишет, что ранее несколько депутатов от фракции «Мой шаг» заявили о сложении мандатов. Издание отмечает, что, по некоторым данным, желающих сложить мандат больше, но премьер-министр пригрозил им, что «те, кто покинет команду сейчас, станут предателями и будут наказаны».