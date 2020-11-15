Пашинян о карабахском конфликте: «Мы считали, что бесконечно можем затягивать время»
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об ошибках армянского руководства в процессе карабахского урегулирования, сообщает «Интерфакс».
"Нашими подходами были, во-первых, принцип исключения войны, во-вторых, принцип "ни пяди земли". Мы должны были иметь сценарий и готовиться, считали, что бесконечно можем затягивать время. Наша стратегическая ошибка в том, что мы не сделали выбор в пользу одного из этих принципов и хотели совместить их", - сказал Пашинян на встрече с депутатами правящей фракции "Мой шаг" в парламенте в понедельник.