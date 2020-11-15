Премьер-министр Пакистана: «Азербайджанцы вернули свои исконные земли»

Журналист одного из пакистанских телеканалов попросил премьер-министра Пакистана Имрана Хана прокомментировать то, что везде в Азербайджане развеваются флаги не только своей страны, но и Турции и Пакистана, победу Азербайджана, освобождение дружественной страной в результате тяжелой борьбы своих земель от армянской оккупации, сообщает АзерТАдж.

«Вооруженные силы Азербайджана продемонстрировали образцовую доблесть. Карабах – это не спорная территория. Весь мир признает принадлежность Карабаха Азербайджану и принимает его как территорию этой страны. Азербайджанцы вернули свои исконные земли», - сказал Имран Хан.