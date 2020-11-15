Kapital Bank откроет новые филиалы во всех освобожденных от оккупации районах

Начиная с 27 сентября 2020 года наши Вооруженные силы, осуществляя успешные контрнаступательные операции на захваченных армянскими оккупантами землях, почти каждый день радовали нас победными новостями. В течение 44 дней Отечественной войны наша доблестная армия военным путем освободила города Физули, Джебраил, Зангилан, Губадлы, Шуша, а также ряд других населенных пунктов.

Азербайджанская армия, проявив отвагу и высокий профессионализм, в итоге заставила врага отступить и подписать соглашение о капитуляции, в результате чего Карабах был полностью освобожден от оккупации. Искренне поздравляем весь азербайджанский народ с этой исторической победой и желаем еще больших успехов в начинающейся новой эпохе.

В соответствии с Указом президента Азербайджанской Республики «Об организации временного специального управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики» от 29 октября 2020 года в настоящее время на деоккупированных территориях начата работа по восстановлению инфраструктуры. Многие госструктуры уже заявили, что готовы начать реализацию новых проектов в освобожденных районах, городах и поселках.

Kapital Bank, обладающий крупнейшей филиальной сетью в стране, откроет новые филиалы в освобожденных от оккупации районах и будет там обслуживать клиентов. Отметим, что уже существующие Шушинский, Лачинский, Губадлинский, Агдамский и Джебраильский филиалы Kapital Bank продолжат свою деятельность в районах, названия которых они носят. Кроме того, планируется открытие новых филиалов в Кельбаджарском и Зангиланском районах, а также в других важных городах и поселках Карабаха. В связи с этим в головном офисе банка уже начаты подготовительные работы. Открытие филиалов будет осуществлено в плановом порядке, как только со стороны государственных органов буду созданы необходимые условия.

После возвращения в родные края граждане, изгнанные со своих земель в результате агрессивной политики Армении, для удовлетворения своих банковских потребностей в новых филиалах смогут воспользоваться продуктами и услугами Kapital Bank. В филиалах будут созданы все необходимые условия и возможности для обслуживания клиентов на самом высоком уровне.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 102 филиалах и 18 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.