В заявлении, в частности, говорится: «В первый же день войны правительство Армении объявило в стране военное положение. Этим решением был введен ряд ограничений, в частности запретили проведение митингов и публикации с критикой действий органов местного самоуправления и должностных лиц.

Требуем от властей Армении немедленно отменить режим военного положения, предоставив общественности возможность свободно выражать свои позиции. Об этом говорится в заявлении, распространенном Политическим советом 17 партий.

Пашинян 10 ноября текущего года подписал судьбоносный для армянского народа акт о капитуляции, что справедливо спровоцировало неповиновение и гнев всего армянства.

Но власти не только не отменили эти ограничения, но еще и используют их как инструмент, чтобы заставить критиков замолчать и оказать на них давление.

В результате произвольных действий правоохранительных органов лидеры политической оппозиции и многие представители общественности подвергаются преследованиям и массовым задержаниям. В стране фактически установлена диктатура.

Тем не менее и суды уже констатировали, что задержания, обусловленные правовым режимом военного положения, неправомерны.

Мы требуем от властей Армении немедленно отменить режим военного положения, предоставив общественности возможность свободно выражать свои позиции».