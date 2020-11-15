МИД Армении опроверг заявление Пашиняна

Вопроса отказа от Шуши не было ни на каком этапе мирного переговорного процесса, заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Ранее в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции опроверг утверждения о том, что на разных этапах войны на столе переговоров находились разные документы по Карабаху с более благоприятными условиями, чем подписанное в итоге трехстороннее заявление.

"Что касается различных документов - нет, такого не было. Были предложения с той же логикой прекращения войны, что и до её начала: эти территории (7 районов вокруг Карабаха - ред.) должны быть сданы Азербайджану, в том числе Шуша, без какого-либо статуса», - заявил он.