По его словам, недооценка ситуации обернулась блефом вместо военного строительства, дурным командованием в ходе разразившейся войны и опять же обманом своего народа с самого начала битвы. Из-за неверия в народ.

Когда Пашинян два с половиной года назад пришел к власти по технологиям "цветной" революции, то отказался от переговоров с Азербайджаном, объявив, что " Карабах – это Армения. И точка". Вместо переговоров Пашинян отправился плясать в Шушу. Эта самонадеянность была обманом Армении и обманом Нагорного Карабах а. Об этом в ходе передачи «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявил журналист Дмитрий Киселев.

«И что теперь? Армия Армении разбита наголову. Называя вещи своими именами, Пашинян говорит о "катастрофе". Но что было бы, если бы не Россия?», - задается вопросом Киселев.

По его словам, для Армении сейчас горький момент: «Переживание утраты психологи делят на фазы – отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Отрицание, то есть не может быть, уже пройдено. Сейчас – гнев. Впереди – внутренний торг и внешний торг тоже – в предстоящих труднейших переговорах с Азербайджаном. Пока – гнев».

Что касается Азербайджана, то Киселев отметил, что страна откровенно празднует победу.

«Страна преодолела комплекс военного поражения от Армении в 90-е. Армия крепка как никогда. И все это – в зачёт Ильхаму Алиеву», - сказал он.