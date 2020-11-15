Пашинян: «Из Шуши вывезено 300 тел армянских солдат»

Если бы была возможность сохранить Шушу, то город сохранили бы. Об этом заявил с трибуны парламента премьер Армении Никол Пашинян, комментируя слухи о том, что власти страны сдали город Азербайджану, сообщает «Спутник-Армения».

По словам Пашиняна, он не хотел об этом говорить, но вынужден – за последние 2 дня из Шуши вывезено свыше 300 тел погибших армянских солдат.

«Свыше 300 тел. Вы представляете масштаб этого сражения? А есть люди, кто говорит, что генералы или политическое руководство якобы приказали не сражаться за Шушу. Тогда по чьему приказу эти люди бились и погибали?», - задался вопросом премьер.