Максим Шевченко: «Мирный договор с Азербайджаном – это шанс для армян избавиться от исторических мифов»

«Армянский народ находится под властью внешних диаспоральных сил. Сама Армения — это бедная, разоренная, полностью зависящая от международных спекулянтов и лоббистов страна, в которой есть атомная электростанция, которой некуда продавать эту электроэнергию, которую она вырабатывает, кроме как тайком ее в Иран, возможно, переправлять». Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил известный российский политолог Максим Шевченко.

«Поэтому, собственно говоря, на мой взгляд, именно в результате этого соглашения у армянского народа есть шанс обрести свой суверенитет, чтобы у Армении было не правительство, которое полностью контролируется Вашингтоном или Парижем, не правительство, которое полностью контролируется Москвой, а возможность — не могу сказать, что это так и будет, — но это возможность, что армянский народ, в интересах которого, на мой взгляд, открыта граница с Турцией, мирный договор с Азербайджаном, наконец-то, избавиться от этих химер Великой империи Тиграна II, в которой какие-то земли, описанные Геродотом и Плинием — то, о чем, как говорится, Пашинян трещал на Мюнхенской конференции, сидя рядом с Алиевым…» - сказал он.