PASHA Bank анонсировал открытие регионального филиала в Шуше

Ведущий корпоративный банк Азербайджана – PASHA Bank – объявил о готовности открыть новый филиал Банка в освобожденном от армянской оккупации городе Шуша. Соответствующее решение будет закреплено в новой Стратегии развития PASHA Bank на период 2021-2023 гг.

По словам председателя Правления PASHA Bank Талеха Кязымова, освобождение исконно азербайджанских территорий является поворотным моментом в новейшей истории нашей страны и стало возможным благодаря твердой политической воле главы государства и тесной сплочённости азербайджанского народа вокруг президента страны.