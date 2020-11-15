Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 17:53

Вечером 15 ноября Пашинян написал в Facebook, что ждет в Ереване «ребят с передовой», чтобы окончательно решить вопросы со «скулящими под стенами». Выражение про «скулящих» не новое, прочно закрепившееся в политическом лексиконе новой революционной власти и используемое отцом армянской демократии и либерализма всякий раз, когда речь заходит об оппозиции, требующей от власти компетентного исполнения своих обязательств перед народом. Однако столкнувшись со взрывом народного негодования и даже обвинениями близких соратников в провоцировании гражданского противостояния, Пашинян срочно созвал пресс-конференцию и отыграл назад. Дескать, общественное мнение неправильно расценило призыв премьер-министра. Он просто решил встретиться с мальчиками-героями и выслушать их правду о страшной армянской действительности. Но Пашинян еще раз громко и во всеуслышание заявил, что уходить не собирается. А кто будет отвечать за поражение в Карабахе?! Кочарян и Саргсян, цинично ответил Пашинян. Именно они, да они и готовили почву общенационального поражения.

Так что всё в Ереване остается по-прежнему: клика Пашиняна не намерена отдавать власть, не собирается брать на себя никакой ответственности за то, что ввергла страну в катастрофу, а оппозиционеров и народ будут давить силой, укрепляя полицию и полукриминальные отряды штурмовиков, спешно формируемые правящей партией «Гражданский договор» за счет армейских частей, покидающих Нагорный Карабах. В отношении протестующих и их лидеров специальная следственная служба Армении уже возбудила уголовное дело по статье «организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка». Правда, сам Пашинян к власти также пришел через организацию массовых протестов – но ведь «это же совсем другое дело». Тогда эти протесты были «правильными и демократичными». Сейчас, по мнению клики Никола, все совсем наоборот. И ему вторит американский посол, принявший накануне главу фракции «Мой шаг» Лилит Макунц. По американской логике, что позволено прозападному Пашиняну, не позволено пророссийскому Ванецяну. Потерпев поражение на военных фронтах, оказавшись на краю экономического кризиса – обратите внимание, о состоянии экономики и бюджета Армении в поступающих оттуда новостях нет ни слова – эта страна не остановилась. А на полном, скажем так, скаку стремительно влетает в острейший социально-политический кризис, имя которому Гражданская война. Во всяком случае, клика Пашиняна недвусмысленно обозначила готовность ее вести с привлечением оставшихся лояльными армейских частей и собственного силового блока. Но и оппозиция не намерена отступать. Ведь ситуация для нее крайне благоприятная – общественное недовольство в отношении правящей элиты находится на пике, есть возможность ее свергнуть. Причем желательно это свержение не затягивать – мало ли какой еще финт может выкинуть Пашинян, в результате чего гнев толпы обратится на самих «скулящих под стенами». Тем более что армянская оппозиция прекрасно осознает тот факт, что Пашинян получил от своих западных покровителей карт-бланш на любые способы сохранения своей власти. И, следовательно, в выборе средств, в том числе и насильственных, для расправы над собственным народом и оппозицией стесняться совершенно не будет.

Парадокс, но каждый лишний день пребывания у власти укрепляет позиции клики Пашиняна, что для Армении и всего региона гораздо хуже, чем даже гражданская война в этой стране, как бы цинично это ни звучало. Ведь что означает сохранение в Ереване статус-кво? Будем говорить прямо, трансформацию нынешнего режима в крайне националистический, с элементами нацизма – «превосходство армянской расы» и ее существование во враждебном окружении – и болезненно реваншистскими настроениями. Достаточно посмотреть кадры с уличных интервью в Ереване, чтобы понять: население находится в явно неадекватном состоянии, когда логика и разум не играют никакой роли. Мудрые слова Левона Тер-Петросяна про «задний ум армянина» как источник национальной трагедии и выступления тех немногих, кто сохранил адекватность, сейчас мало того что не услышат – еще и обвинят тех, кто их произносит, в национал-предательстве.