В церемонии открытия приняли участие глава исполнительной власти Апшеронского района Ирада Гюльмамедова, гендиректор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев и представители общественности района.

Производственное объединение «Азеригаз» продолжает работы по реконструкции газопроводов, газификации районов и повышению качества обслуживания абонентов. В связи с этим сегодня состоялась церемония подачи газа в новый жилой массив в поселке Гобу Апшеронского района.

Глава Исполнительной власти Апшеронского района от имени жителей района выразила благодарность Верховному главнокомандующему, президенту Ильхаму Алиеву за победу в Отечественной войне.

В свою очередь гендиректор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев отметил, что реализуемые в стране проекты по газификации являются составной частью проводимой президентом Ильхамом Алиевым социальной политики, а принятые государственные программы реализуются своевременно.

Стоит отметить, что мероприятие было организовано с соблюдением требований режима карантина.

В новом жилом массиве в поселке Гобу Апшеронского района газифицированы 1147 частных домов. Проложены трубы различного диаметра общей протяженностью 116 159 метров.

В этом году также завершены работы по газификации в 17 населенных пунктах и 8 жилых массивах. В 13 населенных пунктах и 8 жилых массивах работы по газификации еще продолжаются.