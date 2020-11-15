Мнацаканяну посоветовали покаяться и рассказать о «проделках предателя» Пашиняна

«Зорик, благодарю тебя, что ты стал первым», - так прокомментировал экс-посол Армении в Ватикане и Португалии, зять экс-президента Сержа Саргсяна Микаэл Минасян отставку главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна, передает News.am.

«Сожалею, что он не сделал этого через минуту после публикации факта подписания предателем капитуляции... Зорик, благодарю тебя, что ты стал первым... Если бы ты был сильным, заговорил бы вовремя, остановив катастрофу. Но хоть сейчас ты стал первым, показав решимость не быть рядом с предателем.

А теперь не останавливайся, кайся, иди на площадь Свободы, расскажи о проделках предателя... То же самое советую всем бывшим и действующим чиновникам.

А в заключение скажу, что я приду за всеми вами, всеми теми, кто останется рядом с выродком», - написал Минасян на своей странице в Facebook.