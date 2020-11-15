Главным противникам Пашиняна помешали прийти на митинг

Лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян и руководитель партии "Родина" Артур Ванецян были вызваны в Службу национальной безопасности (СНБ) до начала митинга в центре Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом заявил представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян.

"Царукяна, Ванецяна и остальных вызвали в СНБ, чтобы они не смогли участвовать в митинге. Пашинян, ты должен уйти", - цитирует ТАСС Манукяна.