В Армении начались аресты военных

В Армении в отношении офицерского состава воинской части на джебраильском направлении фронта возбуждено уголовное дело, начались аресты. Об этом сообщил председатель комитета Минобороны Армении по делам пропавших без вести и захваченных лиц Виталий Восканян.

По словам Восканяна, аресты, в том числе среди среди представителей офицерского состава, проводятся из-за действий, которые привели к неоправданной смерти военнослужащих в ходе боев в Карабахе.

"Любой, кто был вовлечен в действия, приведшие к неоправданной смерти военнослужащих, будет наказан по всей строгости закона. У нас уже есть арестованные", - приводит Sputnik-Армения слова Восканяна.

Собрано достаточно доказательств, отметил Восканян, в отношении некоторых лиц возбуждены уголовные дела, в действиях некоторых может быть состав преступления: "Все собранные нами материалы будут отправлены в Следственный комитет".