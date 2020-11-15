В Кельбаджаре мы одержали гуманную победу нам пишет депутат Самед Сеидов
Как представитель азербайджанской делегации в ПАСЕ на протяжении 20 лет я, выступая с трибуны европейского парламента, на заседаниях ее комитетов, в беседах с официальными лицами требовал санкций к Армении, изгнании этой страны-агрессора из международных организаций, применения к ней жестких мер и коллективного осуждения. В это же время армянские представители, уверовавшие в свою безнаказанность, высокомерно говорили об отсутствии у них желания обсуждать карабахскую проблему, переключаясь на более «интересные» Западу темы строительства «нового демократического» общества.
Армяне знали что делали: оккупировав чужие земли, уничтожив и изгнав с них коренное население, теперь они старались скрыть свои преступления за словоизлияниями о демократии, столь приятными слуху западных политиков и общественности. Иными словами, врать, врать и еще раз врать. Политика абсолютной лжи была возведена ими в ранг государственной и стала инструментом идеологической и информационной войны против Азербайджана.
Нужно признать, что на первых порах она имела успех, и несмотря на то, что земли именно Азербайджана были оккупированы, его территориальная целостность нарушена, некоторым политикам, благодаря тотальной армянской пропаганде, наша страна представлялась захватчиком и агрессором. Ведь не случайно пресловутая 907-я поправка, принятая Конгрессом США в 1992 году, была против нас, а не против Армении. У нас был 1 миллион беженцев и вынужденных переселенцев, а мир убеждали, что именно Азербайджан создал карабахскую проблему.
Звучит ужасно, но современный западный мир таков: его язык, изображающий терпимость и толерантность, ратующий за переговоры и диалог, дипломатию и межгосударственный подход говорит одно, а руки делают совершенно другое. Под кисеей великих общечеловеческих ценностей демократии, прав человека и верховенства закона предпринимаются далекие от демократизма действия, используются двойные стандарты, всё это с цинизмом и лицемерием, основанными на коррупции и личной выгоде. И это весьма умело использовали армянские деятели…
Но мы научились это видеть и различать врагов и друзей. Мы поняли, что пользы от декларируемых ценностей не дождемся, что демократия – это «университет», в котором западные политики всегда будут профессорами, а мы - вечными студентами; что права человека актуальны для них тогда, когда они нарушаются у их последователей, а миллион бесправных беженцев – это для них лишь статистика; что верховенству закона нужна реальность, но только не по отношению к оккупантам и захватчикам.
Наблюдая всю эту «эквилибристику» ценностей, мы выбрали единственно правильную цель - стать сильными, самостоятельными, независимыми и влиятельными настолько, чтобы добиться изменения отношения к себе как на уровне риторики, дискурса, так и на уровне принятия конкретных решений от стран и международных организаций.
Хорошо известно, что победители выигрывают еще до того, как отправятся на войну, а проигравшие ищут победу уже на поле брани. Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий ковал нашу победу задолго до нее, строя не только современную и мощнейшую армию, но и создавая сильное - в экономическом, мультикультурное - в межнациональном и гуманное - в общечеловеческом плане государство. И сегодня, реализуя и имплементируя в Карабахе, в первую очередь благодаря собственным силе и мощи, резолюции ООН, Совета Европы, Европарламента, Исламской организации сотрудничества, Движения неприсоединения, Азербайджан не только одержал свою справедливую историческую Победу, но и впервые в новейшей истории продемонстрировал пример Гуманной Победы.
Что это за новый термин, наверняка спросите вы. И я отвечу: это возможность сильного государства отвечать на гнусные, подлые военные преступления армянского фашизма против мирного населения Тертера, Гянджи, Барды и других городов Азербайджана сокрушающими всё и вся ударами нашей армии на поле боя. Это способность, побеждая и громя противника на всех фронтах, освободив Шушу от врага, остановиться и предоставить возможность мирному населению противника воспользоваться гуманитарными коридорами.
Это благородство президента, заставившего Армению подписать акт о капитуляции и принять требуемые ею конкретные сроки вывода войск из оккупированных районов Азербайджана, а затем, видя сложности отправки гражданских людей, - продлить их. Эта умение Победителя, войска которого уже в Кельбаджаре, использовать язык гуманизма, человеколюбия, мультикультурализма, показывая всему миру не двойные стандарты, а один общечеловеческий стандарт правды и справедливости!
Теперь не только мы говорим о мире, добрососедстве и гуманизме, теперь везде говорят о нашем стремлении к миру, добрососедству и гуманизму! Продлив срок вывода гражданского населения из Кельбаджара до 25 числа, мы еще раз продемонстрировали всему миру именно это. Карабах – это Азербайджан!!!