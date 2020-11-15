Как представитель азербайджанской делегации в ПАСЕ на протяжении 20 лет я, выступая с трибуны европейского парламента, на заседаниях ее комитетов, в беседах с официальными лицами требовал санкций к Армении, изгнании этой страны-агрессора из международных организаций, применения к ней жестких мер и коллективного осуждения. В это же время армянские представители, уверовавшие в свою безнаказанность, высокомерно говорили об отсутствии у них желания обсуждать карабахскую проблему, переключаясь на более «интересные» Западу темы строительства «нового демократического» общества.

Армяне знали что делали: оккупировав чужие земли, уничтожив и изгнав с них коренное население, теперь они старались скрыть свои преступления за словоизлияниями о демократии, столь приятными слуху западных политиков и общественности. Иными словами, врать, врать и еще раз врать. Политика абсолютной лжи была возведена ими в ранг государственной и стала инструментом идеологической и информационной войны против Азербайджана.

Нужно признать, что на первых порах она имела успех, и несмотря на то, что земли именно Азербайджана были оккупированы, его территориальная целостность нарушена, некоторым политикам, благодаря тотальной армянской пропаганде, наша страна представлялась захватчиком и агрессором. Ведь не случайно пресловутая 907-я поправка, принятая Конгрессом США в 1992 году, была против нас, а не против Армении. У нас был 1 миллион беженцев и вынужденных переселенцев, а мир убеждали, что именно Азербайджан создал карабахскую проблему.

Звучит ужасно, но современный западный мир таков: его язык, изображающий терпимость и толерантность, ратующий за переговоры и диалог, дипломатию и межгосударственный подход говорит одно, а руки делают совершенно другое. Под кисеей великих общечеловеческих ценностей демократии, прав человека и верховенства закона предпринимаются далекие от демократизма действия, используются двойные стандарты, всё это с цинизмом и лицемерием, основанными на коррупции и личной выгоде. И это весьма умело использовали армянские деятели…