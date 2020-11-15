Вооруженные люди устроят провокации в парламенте Армении

Депутат фракции оппозиционной партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян заявила, что получена информация о том, что завтра к Национальному собранию будет доставлено большое количество людей, которые, судя по фотографиям, распространенным в СМИ, были вооружены на правительственной даче, и попытаются устроить провокации в парламенте, передает News.am.

Депутат обратила внимание директора Службы нацбезопасности, начальника полиции, генпрокурора на этот факт.

«Кроме того, Лена Назарян (вице-спикер парламента Армении ) публикует на своей странице видеоролики с призывами к насилию. Обращаю внимание омбудсмена на этот факт», - заявила Зограбян.